Hyundai Tucson, pronta la terza serie

Non sarà più ix35, ma tornerà a chiamarsi Tucson il Suv medio di casa Hyundai . A breve i concessionari italiani avranno già a disposizione i primi esemplari, ma in Usa la terza generazione di Hyundai Tucson è già in rampa di lancio. Più lungo di una decina di centimetri , con un passo incrementato di 4 cm buoni e quindi abitacolo più spazioso, il crossover coreano si presenta con linee più dinamiche e sensuali e unʼilluminazione dei fari Full LED.

È sotto il profilo tecnico che Tucson fa, però, un salto di qualità poderoso. Nuove sono infatti le sospensioni, e alle classiche versioni a due ruote motrici si affiancano le 4x4 firmate dagli specialisti di Magna Powertrain. Nuove e più efficienti anche le motorizzazioni, con 5 unità a benzina e diesel e potenze comprese tra 115 e 185 CV. Hyundai promette per il suo crossover contenuti da categoria superiore, dai cerchi da 19 pollici per le versioni top di gamma a dotazioni di sicurezza come la frenata dʼemergenza, lʼavviso che segnala gli angoli ciechi e quello per gli spostamenti involontari di corsia. I prezzi chiavi in mano partono dai 21.450 Euro della versione 1.6 GDI 2WD Classic e beneficiano, inoltre, di un piano rottamazione (o permuta) che sconta di altri 2.000 Euro il prezzo di listino.