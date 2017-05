Hyundai testa in Svezia la nuova sportiva i30N

Un bel regalo per i 50 anni di Hyundai, azienda fondata nel 1967. La nuova i30N deve rafforzare lʼimpegno sportivo del brand, tornato nelle competizioni rally da poco e con non pochi successi. Nelle immagini vediamo la vettura nei test drive invernali ad Arjeplog, in Svezia, con al volante il pilota del Mondiale Rally Thierry Neuville, recente vincitore del Rally di Corsica. Una pista ai limiti del Circolo Polare Artico, ghiacciata, oggi il punto di riferimento nel mondo per questo tipo di test. In effetti la i30N è ancora in fase di sviluppo e ad Arjeplog si stanno affinando i sistemi dinamici e di sicurezza del modello, dallʼElectronic Stability Control alla tecnologia del differenziale a slittamento limitato, passando per sterzo, sospensioni e gomme, sotto stress nelle condizioni climatiche estreme della pista, con temperature che scendono anche a 30° C sotto zero. Entro fine 2017, però, la Hyundai i30N sarà avviata alla commercializzazione.