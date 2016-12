Hyundai reinventa le linee della i20

09:30 - Hyundai porta a Parigi la nuova, seconda generazione della i20 e la propone anche in una carrozzeria Sport a 3 porte. Un modello completamente rifatto la i20 5 porte, molto “europea” nel design (e nella produzione) e allungata fino ai 4.035 mm, ai vertici del segmento B per spaziosità e capacità di carico (326 litri il bagagliaio). Altra novità è il tettuccio elettrico panoramico, che illumina l’abitacolo con luce naturale e migliora il senso di benessere di guidatore e passeggeri.

Esteticamente si nota subito il cambio dei volumi della Hyundai i20. Le linee sono più curve, soprattutto la coda, e questo dà un’immagine di compattezza maggiore. Davanti spicca la nuova griglia esagonale con cornice cromata e posizionata più in basso che in precedenza, per esaltare la dinamicità delle luci anteriori, dove standard sono sia le luci diurne a Led che i fendinebbia. La fiancata mette in mostra una modanatura protettiva di colore scuro alla base delle portiere laterali, un dettaglio estetico carino ma anche un’efficace protezione in caso di urti laterali nelle manovre a basse velocità. La coda della nuova i20 5 porte si caratterizza per il montante posteriore nero lucido e per i gruppi ottici a LED a sviluppo orizzontale.

Gli interni sono spaziosi e luminosi, i passeggeri che siedono dietro hanno spazio per le gambe come su nessun’altra segmento B. E non mancano le dotazioni hi-tech di pregio, come la retrocamera di parcheggio integrata nell’impianto di navigazione. Hyundai rinnova anche la gamma motori, con il nuovo 3 cilindri turbo benzina a iniezione diretta, di solo un litro di cilindrata ma ben 120 CV di potenza, che apre il varco a tutta una serie di nuovi motori a benzina turbocompressi di piccola cilindrata. Affianco alla i20 di seconda generazione, Hyundai ha portato a Parigi anche la concept della i20 Coupé, la rinnovata grande berlina Genesis e qualche proposta ibrida: la i30 a metano, la i40 elettrica e il Suv XC35 fuel cell.