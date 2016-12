Hyundai presenta il nuovo Tucson

08:30 - Hyundai lancerà nel secondo semestre del 2015 il suo nuovo Suv medio di segmento C. Si chiama Tucson, come la città dellʼArizona, un nome già noto ai fan del costruttore coreano. Un veicolo di grande personalità, ideale per il mercato europeo, dove di recente Hyundai ha tagliato il traguardo del milione di Suv venduti, 130 mila in Italia. Tucson subentra allʼIX35, rispetto al quale cambia radicalmente la mascherina anteriore, adotta le luci a LED e propone un abitacolo spazioso e tecnologico, dove spiccano le inedite sellerie in pelle Rosso Vino.

Design del frontale a parte, il Suv si caratterizza per il montante anteriore spostato indietro rispetto allʼattuale ix35. Il retrotreno ha un disegno pulito e il portellone ha lʼapertura elettrica automatica, che apre su un vano bagagli enorme: 513 litri con 5 passeggeri abordo. Molto ricca la dotazione di sicurezza, che include il sistema di frenata di emergenza con tre modalità di funzionamento in base al percorso: pedonale, cittadino e interurbano. Hyundai Tucson vanta inoltre il sistema di correzione della traiettoria in caso di cambio involontario di corsia, il radar di traffico che monitora costantemente unʼarea di 180 gradi dietro la vettura, lʼavviso se altri veicoli sopraggiungono dagli angoli ciechi. Di nuova concezione anche il navigatore satellitare con gli esclusivi servizi Tom Tom Live.

Cinque le motorizzazioni: due a benzina e tre diesel. A benzina sono il 1.6 GDI a iniezione diretta da 135 CV e il 1.6 turbo da 176 CV; a gasolio sono tre motori turbo: 1.7 CRDi da 115 CV, 2.0 CRDi da 136 e da 184 CV. Tra i cambi ci sarà anche il sequenziale a doppia frizione e 7 rapporti. Come sempre Hyundai proporrà a listino il veicolo con la garanzia di 5 anni a km illimitati, che comprende pure 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti.