Hyundai nuova i10, contenuti da fare invidia

Botte piccola, vino buono. Il vecchio adagio sembra attagliarsi perfettamente alla nuova Hyundai i10, il cui arrivo nelle concessionarie italiane è previsto nel fine settimana del 14 e 15 gennaio 2017. Basti dare uno sguardo alla versione di mezzo Login (tre in tutto) e alle sue dotazioni di serie per rendersi conto che siamo nel segmento A soltanto per dimensioni, non certo per contenuti.