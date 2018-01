Hyundai Nexo, lʼauto a idrogeno in piena forma

Lʼoccasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas ha permesso a Hyundai di presentare Nexo , il nuovo Suv a idrogeno e batterie a celle combustibili (Fuel Cell). È la seconda generazione di questi veicoli super ecologici, dopo lʼ ix35 Fuel Cell , ma lʼautonomia in questo caso sale fino a 800 km (circa 600 in precedenza). Hyundai distribuirà Nexo in vari mercati del mondo già entro il 2018.

La frontiera dellʼidrogeno come carburante, e delle fuel cells che lo trasformano in energia elettrica motrice, è ormai in uno stadio avanzato. Hyundai vi lavora come altri costruttori, ma è tra i pochi (con Toyota e Honda) che li commercializza sul mercato. Nexo riconferma il piano del gruppo coreano di accelerare lo sviluppo di veicoli a basse emissioni nocive, puntando a introdurre 18 modelli eco-friendly su scala globale entro il 2025. Rispetto alle vetture elettriche tradizionali, quelle a celle combustibili hanno la capacità di resistere a temperature e condizioni estreme, potendo essere avviate anche a 30 °C sotto zero. Allo stesso tempo, il Suv Nexo è in grado di raffreddarsi in tempi rapidi quandʼè sottoposto a temperature che raggiungono i 50 gradi.