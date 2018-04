Hyundai Kona Electric e Nexo, test al freddo

Un test voluto per dimostrare la funzionalità delle due vetture in tutte le condizioni dʼesercizio, anche le più proibitive. Il freddo è ritenuto infatti uno degli ostacoli maggiori per le auto elettriche e di quelle a idrogeno, ma i test scandinavi condotti da Hyundai dimostrano il contrario. Attenzione, i problemi esistono: lʼavviamento, il controllo termico del powertrain elettrico, i sistemi di riscaldamento e ventilazione, tutto è messo a dura prova, ma alla fine non più di quanto non avvenga per le vetture con motori termici convenzionali. La Nexo a idrogeno, ad esempio, beneficia di una nuova tecnologia che riscalda la pila di celle a combustibile quando la temperatura scende sotto lo zero, e così lʼauto si avvia anche a ‒ 30° Celsius. Hyundai Nexo vanta la migliore autonomia di marcia tra i veicoli fuel cell: 800 chilometri con una singola carica!