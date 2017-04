Hyundai Ioniq protagonista del Fuorisalone

A fare da trait dʼunion tra Hyundai e il design è Ioniq , lʼinnovativa auto elettrica della Casa coreana, che del design originale fa uno dei suoi motivi dʼappeal. Una vettura moderna nello stile ed evoluta per le tre motorizzazioni in cui è proposta: ibrida , elettrica pura ed elettrica plug-in . Una versatilità che risponde a ogni esigenza di mobilità, mettendo in crisi (finalmente!) le tradizionali motorizzazioni alimentate con carburanti fossili. Insieme a Fuorisalone.it, Hyundai racconta il design come equilibrio fra innovazione, funzionalità, estetica. Sul portale ci sono racconti fotografici ispirati alla Ioniq , auto sulla quale Hyundai costruisce un percorso dedicato alla #GenerationIONIQ.

Oltre che al sito fuorisalone.it, Hyundai Ioniq è protagonista alla Milano Design Week 2017 per la partnership con Domus, una delle più autorevoli riviste del settore. Lʼoccasione è la mostra Urban Stories “Milano Next” allo spazio Copernico di via Tortona 33, dedicata alla Milano contemporanea e del futuro. Prospettiva nella quale le auto come Ioniq non possono certo mancare, per quellʼidea di mobilità sostenibile che di sicuro prendere sempre più piede nelle città occidentali e nello stile di vita di queste.