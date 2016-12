Hyundai Ioniq e la guida autonoma

Dopo il tris di soluzioni eco-sostenibili (per soddisfare i vari mercati), Hyundai scommette adesso sulla guida autonoma o assistita. Nelle immagini vediamo la Ioniq completamente automatizzata per le strade di Las Vegas e nei dintorni, perché coi suoi deserti il Nevada è il luogo ideale per testare le potenzialità di questa modalità di guida. La berlina 5 porte Hyundai adotta dei sensori speciali integrati nel paraurti, si chiamano LiDAR e si basano su frequenze radar. Sostituiscono i tradizionali sensori sul tetto delle auto a guida autonoma e propongono dati più precisi per la marcia del veicolo, adattandosi anche alla velocità di crociera, mentre le telecamere assicurano la giusta traiettoria e il mantenimento della corsia.