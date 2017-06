Hyundai Ioniq, arriva lʼibrida Plug-in

La nuova versione Plug-in Hybrid abbina un motore 1.6 benzina a iniezione diretta da 105 CV a un motore elettrico da 45 kW (61 CV), attivato da una batteria agli ioni polimeri di litio che garantisce più di 60 km di guida silenziosa e a emissioni zero. Col motore termico la potenza di sistema sale a 140 CV e sale anche lʼautonomia di marcia, ma non più di tanto le emissioni di CO2, che si fermano a 26 g/km appena. Lo stesso vale per i consumi, pari a 1,1 litro di benzina per 100 km nel ciclo misto. Senza rinunciare al piacere di guida, visti i 178 km/h di velocità massima omologata e lʼaccelerazione in 10,8 secondi da 0 a 100 km orari. Davvero innovativo si rivela il sistema “Coasting Guide”, che opera tra i 40 e i 160 km/h in modalità ECO e riesce a ridurre ulteriormente il consumo di carburante, utilizzando il motore elettrico e riducendo il ricorso ai freni.