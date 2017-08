Hyundai i30 Wagon, versatilità al top

Grazie al passaggio gratuito dallʼallestimento Comfort a quello Business, la nuova Hyundai i30 Wagon turbodiesel 1.6 CRDi 110 CV e cambio manuale è offerta a 21.350 euro , con permuta o rottamazione, nel livello full optional Business . Questo include dotazioni come la frenata dʼemergenza automatica, il sistema di mantenimento della corsia, il Driver Attention Alert , la gestione automatica degli abbaglianti. Quanto a comfort, sono di serie il navigatore di ultima generazione con touchscreen 8 pollici e la retrocamera, più la compatibilità coi sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto e i servizi Live Services sono inclusi per 7 anni.

La wagon media coreana si pone allʼapice del segmento C per funzionalità. Il bagagliaio da 602 litri in configurazione standard è da primato, come lo sono i 1.650 litri abbattendo i sedili posteriori. La nuova i30 Wagon è lunga 4,585 metri, vale a dire 24,5 cm più della 5 porte. A listino in Italia sono 4 i livelli di equipaggiamento: Classic, Comfort, Business e Style. Anche questʼultimo è proposto allo stesso prezzo della 5 porte, e tra le dotazioni aggiunge la ricarica wireless per smartphone, il pulsante di avviamento Start, freno di stazionamento elettrico, i sensori pioggia e quelli di parcheggio anteriori.