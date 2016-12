Hyundai i20, rivoluzione nel design

08:30 - Tra le prime novità del 2015, ecco la seconda generazione di Hyundai i20. Completamente rinnovata, la compatta 5 porte di segmento B ‒ sviluppata e prodotta interamente in Europa ‒ è più grande, ha un passo di quasi 5 centimetri maggiore e lʼabitabilità interna cresce ai livelli di unʼauto di segmento C. Anche il vano bagagli è di categoria superiore coi suoi 326 litri di capacità, un buon 10% in più dellʼattuale Hyundai i20.

Quel che colpisce della nuova Hyundai i20 è prima di tutto il design, radicalmente differente dal precedente modello, molto più fluido e sinuoso, che esprime dinamicità e va incontro alle tendenze di stile degli automobilisti europei. Lʼampia gamma motori si compone di tre benzina e due diesel, per potenze comprese tra i 75 e i 100 CV, ma più avanti arriverà anche la versione ibrida benzina/gpl. Tutti i motori sono Euro 6 e sono stati aggiornati con una serie di interventi tecnici per mantenerli al top in termini di efficienza. Inedito è il 3 cilindri turbodiesel di soli 1.100 cc e 75 CV di potenza. Disponibili cambi manuale a 5 e 6 marce e automatico.

La nuova Hyundai i20 è già ordinabile al prezzo d’attacco di 9.950 euro, riferiti alla versione Classic 1.2 benzina 5 porte, un risparmio considerevole sul listino ufficiale (che parte da 13.200 euro). Molto interessante, in questa fase di lancio, è la versione i20 Login, proposta a 12.100 euro col motore 1.2 benzina da 84 CV e di serie cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori a Led e predisposizione per la docking station. Come per tutte le altre Hyundai, la garanzia standard della nuova i20 è di 5 anni con km illimitati, 5 anni di controlli gratuiti e 5 anni di assistenza stradale.