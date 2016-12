3 marzo 2016 17:00 Hyundai e Kia verso lʼauto ecosostenibile Ioniq e Niro, ma anche altre novità

Il gruppo Hyundai arriva a Ginevra forte di nuove idee in fatto di mobilità pulita. La Ioniq col marchio Hyundai e la Niro con quello Kia rappresentano la via coreana nel settore dellʼibrido elettrico. Ma al Salone ci sono anche altre novità, come la premiere europea di Genesis G90, la berlina di lusso che segna il debutto del brand premium Genesis, e la Optima Sportswagon, la prima wagon di segmento D a marchio Kia.

Hyundai Ioniq è una berlina rivoluzionaria, con un Cx di 0,24 che la rende bella ed efficiente al tempo stesso. La novità è che lʼauto è proposta dal costruttore coreano in tre distinte versioni eco-sostenibili: ibrida, elettrica e Plug-in. Vuol dire massima versatilità per un prodotto che segue le diverse spinte ecologiste nei vari mercati del mondo. Lʼobiettivo è sempre quelle delle emissioni nocive contenute, ma con soluzioni flessibili a seconda delle condizioni. La filosofia Hyundai è: "New Thinking. New Possibilities”. Sia la Ioniq ibrida che la Ioniq Plug-in sono equipaggiate col nuovo propulsore "Kappa": un 4 cilindri 1.6 benzina a iniezione diretta da 105 CV, collegato a un cambio a 6 rapporti a doppia frizione.