Hymer Wintercamping su base Sprinter 4x4

A Capodanno ci sta una bella vacanza sulla neve. A Hochgurgl magari, nel Tirolo austriaco. E quale modo migliore per andarci che con un camper perfettamente adattato per le vacanze in montagna. Ce lo propone Hymer, storico allestitore di caravan e motorhome, che per il suo ultimo modello ML-T Wintercamping ha scelto Mercedes Sprinter 4x4. Ancora una volta ci sarebbe da dire, visto il legame tra le due aziende che risale al 1995.