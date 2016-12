Honda rinnova la gamma Civic

08:30 - Restyling in vista per Honda Civic, che concerne sia la berlina 5 porte che la wagon Tourer, ma lʼattesa è tutta per la nuova versione sportiva Civic Type R, che il costruttore nipponico farà esordire al Salone di Ginevra. Motori nuovi per tutte le carrozzerie e contenuti di sicurezza superiori, come il sistema di frenata attiva in città “City Brake Active System”, di serie fin dal primo livello. Debuttano inoltre il vivavoce Bluetooth e i sedili anteriori riscaldabili.

Le nuove Honda Civic 2015 si presentano con varie modifiche estetiche. I proiettori hanno un nuovo disegno, più aggressivo, e integrano le luci diurne a LED, ma ridisegnata è anche la griglia frontale e i paraurti anteriore e posteriore. La Civic 5 porte presenta anche un inedito spoiler posteriore nero lucido (5 porte). La dinamica di guida è stata migliorata e può contare ora sul nuovo “Agile Handling Assist”, che agisce insieme al controllo elettronico di trazione per rendere più stabile e sicura la marcia. Nuova impostazione per il servosterzo elettrico EPS, che migliora la risposta alle alte velocità, mentre la nuova taratura delle sospensioni riducono il rollio. La Civic 2015 è anche la prima auto del brand giapponese col sistema multimediale Honda Connect, che interfaccia le funzioni di bordo con lo smartphone e le visualizza sul display da 7 pollici.

Honda Civic 2015 berlina dispone di tre motorizzazioni: a benzina il 1.4 i-VTEC e il 1.8 i-VTEC, a gasolio il 1.6 i-DTEC da 120 CV; la Civic Tourer sarà disponibile solo col 1.8 benzina e il 1.6 diesel. Il cambio automatico è opzionale soltanto in abbinamento al 1.8 benzina. Gli allestimenti sono tre: Comfort, Elegance e Lifestyle, ma la berlina 5 porte aggiunge lʼinedito allestimento Sport con un look più sportivo che richiama la Civic Type R. Questa arriverà più avanti, forte di un motore 2.0 turbo che si annuncia come il più potente mai impiegato da Honda su unʼauto stradale. I prezzi della nuova Civic 2015 partono dai 19.900 euro della 1.4 benzina Comfort, per la Civic Tourer dai 24.100 euro della 1.6 diesel Comfort.