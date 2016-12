Honda: nuovi HR-V e Jazz

09:00 - Tante moto (come sempre), ma anche automobili tra le novità Honda del 2015. Il costruttore giapponese ‒ dopo aver lanciato di recente la nuova generazione del CR-V ‒ raddoppia lʼofferta di Suv sui mercati europei con il nuovo HR-V, il crossover di taglia media che mira a togliere clienti a Nissan Qashqai. È atteso per lʼestate, in contemporanea con un altro veicolo molto atteso: la seconda generazione di Honda Jazz, monovolume che cresce nelle dimensioni e si colloca al vertice del segmento B.

Nuovo Honda HR-V avrà la trazione anteriore e due motori ad alta efficienza: il 1.5 i-VTEC benzina e il leggerissimo turbodiesel 1.6 i-DTEC, entrambi appartenenti alla nuova generazione Earth Dreams Technology. Il cambio è manuale a 6 marce, ma il motore a benzina dispone a richiesta della trasmissione a variazione continua CVT. Honda punta molto anche sulla Jazz, la cui prima serie ebbe un notevole successo in Europa, poi la concorrenza è aumentata e la baby MPV nipponica è stata costretta a reinventarsi nel look. Adesso è più spaziosa allʼinterno ed è stata aggiornata nei contenuti tecnici e di stile. Inedito è motore benzina 1.3 i-VTEC, cui è abbinabile il cambio manuale a 6 marce o il cambio CVT a variazione continua.