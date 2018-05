Honda lancia in Italia la Civic 1.6 i-Dtec

A un anno esatto dal debutto della decima generazione in Europa (24 milioni i modelli venduti dalle 10 serie), Honda Civic si presenta in abito diesel . Un motore nuovo di zecca e ultra-efficiente il 1.6 i-Dtec 120 CV , costruito in alluminio e che sa farsi apprezzare per lʼelevata efficienza. Una proposta importante, perché il 60% delle Civic vendute in Italia saranno a gasolio .

Rispetto al 1.6 diesel di 4 anni fa, questo nuovo motore riesce ad abbattere i consumi medi di gasolio a 3,5 litri per 100 km nel percorso combinato. Pur avendo prestazioni superiori, come i 9,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h, frutto di una coppia massima di 300 Nm pronta già a 2.000 giri/minuto. Molto basse anche le emissioni, attorno ai 90 grammi al chilometro quelle di CO2, per non parlare di ossidi di azoto (NOx) e particolato, abbondantemente sotto la media del segmento C. Sulla Civic debutta anche un nuovo cambio manuale a 6 marce, più pronto nei passaggi di marcia, ma in arrivo cʼè anche una nuova trasmissione automatica a 9 rapporti.