Honda, il ritorno di NSX e Civic Type R

13:00 - È forse Honda il costruttore nipponico che più ha investito sul Salone di Ginevra 2015. Segno che vuol tornare forte in Europa, e per questo presenta due modelli di massa completamente rinnovati ‒ la nuova Jazz e il nuovo Suv medio HR-V ‒ e rilancia la sua immagine sportiva con la rinnovata Civic Type R e il ritorno della fantastica NSX, stavolta in salsa ibrida. Unʼintroduzione opportuna con la stagione di Formula 1 alle porte, che vede al via anche la nuova monoposto McLaren-Honda F1 affidata ad Alonso e Button.

La gamma della best-seller Civic avrà nella nuova Type R il suo fiore allʼocchiello. Col suo turbo benzina di soli due litri di cilindrata, è la più veloce ed estrema di tutte le Civic Type R mai realizzate, capace di sfoderare 310 CV di potenza. A trazione anteriore, si avvale di un nuovo e leggero cambio manuale a 6 marce, che sostiene le elevate performance: velocità massima di 270 km orari e lʼaccelerazione da 0 a 100 che si compie in 5,7 secondi. La sportiva nipponica ha il sistema di sospensioni adattative a controllo elettronico e grazie al nuovo pulsante +R può aumentare la risposta del telaio e della trasmissione. La nuova Honda Civic Type R sarà in vendita a partire dallʼestate 2015.

Ginevra segna anche il ritorno della sport car NSX, 25 anni dopo il primo modello. Stavolta però la slanciatissima coupé sfoggia un modulo ibrido benzina/elettrico basato sul motore termico V6 biturbo e tre propulsori elettrici. La trazione è integrale e il cambio a doppia frizione e 9 rapporti, ma tutto è nuovo sulla NSX, a cominciare dal telaio leggero e ultra rigido realizzato con diversi materiali. La sportiva Honda arriverà a inizio 2016. Novità importante per il mercato europeo è anche il nuovo Honda HR-V, un Suv dinamico con la versatilità di un MPV, mentre Honda Jazz si rinnova radicalmente per elevare lʼofferta media nel segmento B. La terza generazione dellʼauto è spaziosa e moderna, e porta in dote il nuovo motore benzina 1.3 i -VTEC da 102 CV e il sistema multimediale Honda Connect con display da 7 pollici.