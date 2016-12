Honda HR-V, il Suv che mancava

Lo si aspettava da tempo. Il nuovo Suv medio Honda arriverà nelle concessionarie italiane a settembre. Il nome HR-V richiama il modello a 3 porte che alla fine degli anni 90 ebbe buona accoglienza anche in Europa, ma la filosofia progettuale di nuovo Honda HR-V è completamente inedita. Honda lʼha pensato come un crossover versatile , che sostituisse in un colpo solo il monovolume CR-V e il vecchio Suv HR-V. Il colpo dʼocchio sul design esterno è netto: due volumi compatti di 4,3 metri , grande impressione di solidità e una coda che digrada verso il portellone in stile coupé.

Un veicolo confortevole, con unʼampia dotazione di serie, che comprende il Cruise Control, il climatizzatore automatico, il sistema di frenata attiva in città CTBA e lʼassistente alle partenze in salita, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il sistema "Magic Seats by Honda" consente di modulare i sedili posteriori in varie configurazioni, e buona è la capacità del bagagliaio, che va da un minimo di 453 litri a un massimo di oltre mille litri. Allʼinterno i passeggeri possono contare su Honda Connect, lʼavanzato sistema dʼinfotainment con touch screen da 7 pollici (ma basato solo sul sistema operativo Android), mentre il navigatore Garmin è di serie sulla versione Executive e optional sulla versione Elegance. Cerchi da 17 pollici e tetto in vetro scorrevole impreziosiscono il livello Executive. Tra le dotazioni premium di nuovo HR-V cʼè il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.