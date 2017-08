Honda Clarity Fuel Cell, futuro alle porte

Honda ha presentato lʼultima generazione della sua vettura a idrogeno, pronta per il mercato a competere con lʼunica altra rivale presente: Toyota Mirai. Ancor più della trazione elettrica, lʼidrogeno rappresenta la frontiera dellʼenergia pulita e le celle combustibili ‒ le fuel cells ‒ sono le batterie che trasformano lʼidrogeno in energia elettrica motrice. La nuova Honda Clarity Fuel Cell abbatte a zero gli scarichi nocivi.