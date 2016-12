Honda Civic Type R, iniezione di cavalli

09:00 - Il ritorno di Honda in Formula 1 non ha finora regalato grandi soddisfazioni (con la McLaren di Alonso e Button), ma la qualità sportiva della Casa giapponese non si discute. Lo dimostrano i 6 titoli mondiali vinti con Williams e McLaren a cavallo degli anni 80 e 90. Ora quella qualità sportiva fa la sua comparsa su unʼauto stradale come la nuova Civic Type R, la versione più potente di sempre nella pluridecennale storia della best-seller Civic.

Aggressiva fin dal look, la nuova Honda Civic Type R ha le minigonne anteriori e laterali, i cerchi in lega da 19 pollici e sulla coda un alettone con chiara funzione aerodinamica. Sotto il cofano pulsa un motore 2.0 turbo benzina da 310 CV, che determina un rapporto potenza/cilindrata davvero favoloso (155 CV per litro). Un motore Euro 6, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce, che invoglia la guida sportiva, ed è coadiuvato dal differenziale autobloccante. La nuova Civic Type R è in grado di raggiungere la velocità massima di 270 km/h, per unʼaccelerazione da 0 a 100 che richiede soltanto 5,7 secondi. Nella dotazione standard sono però previsti il Cruise Control con limitatore di velocità e il sistema di frenata attiva in città.

Honda ha aggiornato anche lʼaspetto estetico della sua Civic più sportiva, dotandola di proiettori a LED con luci diurne integrate, proiettori abbaglianti automatici, finestrini posteriori oscurati. Allʼinterno spicca il climatizzatore automatico bizona, i sedili sportivi in pelle scamosciata nera e rossa, il volante in pelle e la pedaliera e il pomello del cambio in alluminio. Di serie anche i sensori pioggia e crepuscolare, la smart key e il pulsante di accensione, mentre la dotazione di sicurezza include gli airbag frontali, laterali e a tendina anteriori e posteriori, il Brake Assist, il controllo elettronico di stabilità con assistente per le partenze in salita e i poggiatesta anteriori attivi per ridurre gli effetti dei colpi di frusta.

Lʼabitacolo è omologato per 4 passeggeri. Per il comfort di questi è disponibile il sistema Honda Connect con navigatore integrato Garmin, radio digitale DAB, retrocamera con guida dinamica, comandi audio al volante e vivavoce Bluetooth. Honda ha già avviato la prevendita della nuova generazione di Civic Type R, le cui prime consegne sono previste a inizio estate. Il prezzo di listino è di 37.000 euro.