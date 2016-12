14 marzo 2016 Honda Civic indossa la maglia numero 10 Tante le generazioni della best-seller nipponica

Come la fenice, Honda Civic risorge sempre dalle sue ceneri e lo fa sfoggiando le migliori innovazioni del panorama auto in circolazione. La best-seller giapponese (ma prodotta nel Regno Unito) è infatti giunta alla 10° generazione, e si presenta con forme scolpite e un design sempre accattivante e in linea con le tendenze stilistiche del momento. A Ginevra è accompagnata da una supercar di razza, la nuova NSX (anchʼessa risorta) con motorizzazione

Ma Honda Civic resta sempre il modello più importante. La nuova generazione è costata 270 milioni di investimenti, e dallʼEuropa sarà poi esportata ovunque nel mondo, anche negli Usa. Rispetto allʼattuale serie, la nuova Civic è più lunga di 13 cm, con carreggiate più ampie e unʼaltezza ridotta un paio di centimetri, giusto per darle un maggior slancio aerodinamica e sportivo. Monterà pneumatici e cerchi di dimensioni maggiori, il tutto con unʼarmonia di stile e proporzioni che la pongono al vertice del segmento C dal punto di vista estetico. Lʼabitacolo beneficia del maggior passo in termini di spaziosità, mentre nella gamma motori debuttano i nuovi turbo benzina VTEC di cilindrata 1.0 e 1.5 litri. Rinnovato anche il 1.6 diesel i-DTEC. La nuova Civic berlina sarà disponibile in Europa a partire dai primi mesi del 2017.