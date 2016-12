Here, le mappe Nokia parlano tedesco

Audi, BMW e Daimler-Benz hanno acquistato Here, le più evolute mappe geografiche oggi sul mercato . Le hanno rilevate da Nokia Corporation, dividendosi la spesa: 2,8 miliardi di euro ! Una cifra iperbolica, che attende però lʼautorizzazione delle Autorità Antitrust europee. I tre colossi automobilistici avranno parti eguali di Here, promettendosi di non prevaricare lʼuna sullʼaltra. La conclusione della transazione è prevista per il primo trimestre del 2016 .

Ma come mai le mappe Here valgono tanto? Perché il loro esclusivo sistema di localizzazione si basa sulle cosiddette "mappe multistrato", la cui precisione è al decimetro e soprattutto incrociano i dati satellitari con quelli dei sensori montati sui veicoli. In parole povere, sono le mappe perfette per le future auto a guida autonoma. Le mappe Here ‒ che i possessori di Windows Phone conoscono bene ‒ rappresentano lʼultima frontiera della cartografia digitale e sono disponibili su una piattaforma aperta e cloud-based, ciò che rende le informazioni sempre aggiornabili, un vantaggio enorme per conoscere la circolazione stradale e i flussi di traffico in tempo pressoché reale. Le cartografie sempre aggiornate e lʼenorme mole di dati raccolti da sensori e telecamere servono allʼindustria automobilistica per sviluppare gli innovativi sistemi di guida completamente automatizzata, cioè senza pilota. Un settore in cui le Big Three tedesche sono allʼavanguardia nel mondo.