Guida autonoma: Audi A8 viaggia da sola

Una rivoluzione quella della guida assistita o autonoma. Nelle condizioni in cui il Traffic Jam Pilot è attivo, lʼauto gestisce in completa autonomia le partenze, le accelerazioni e le frenate, e sterzate e persino i cambi di corsia. Il guidatore può sempre intervenire per riprendere il controllo dell’auto, se vuole o se il sistema stesso gli chieda di farlo. Oltre alla nuova A8, cʼè a Francoforte anche un prototipo bello ed ecologico, Audi Elaine, un crossover a trazione elettrica e sistema di guida completamente automatizzata, al punto che per alcune manovre (come i parcheggi, gli autolavaggi) la presenza allʼinterno del veicolo del guidatore non è più necessaria. Altro passo in avanti è quello dellʼaltro prototipo Audi Aicon, sempre guida automatizzata ma qui addirittura spariscono il volante e la pedaliera!