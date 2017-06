28 giugno 2017 08:15 Grandland X, Opel rilancia lʼoffensiva Suv Col Grip Control primi effetti dellʼalleanza con PSA

Si chiama Opel Grandland X ed è il nuovo Suv medio della Casa tedesca. Erede di Antara, è anche il primo Suv a essere partorito insieme al nuovo partner PSA e le sinergie già si vedono, basti osservare il sistema di trazione ottimizzata Grip Control. Il nuovo Suv farà il suo esordio al Salone di Francoforte di settembre e subito dopo sarà avviato alla distribuzione.

Ecco il nuovo Opel Grandland X 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Opel Grandland X leggi dopo slideshow ingrandisci

Opel Grandland X si presenta con linee moderne e dinamiche, in sintonia col family feeling degli altri Suv e crossover Opel (vedi Mokka X e Crossland X). Il look svela una personalità offroad, ma allʼinterno si presenta elegante e spazioso come una berlina di fascia alta, anche se la seduta rialzata è tipica del segmento Suv. I sedili ergonomici, il volante riscaldabile come anche i sedili anteriori e posteriori, oltre al portellone che si apre con un semplice movimento del piede, danno lʼidea del comfort che il veicolo assicura. Il tetto panoramico in vetro costa 900 euro e francamente vale la pena spenderli. Lungo 4 metri e mezzo, con un bel passo di 2.675 mm, Grandland ha un abitacolo a 5 posti e un grande bagagliaio da 514 litri, che diventano 1.652 se si abbatte la seconda fila.

Tra le dotazioni di sicurezza del Suv citiamo i fari adattativi in curva, l’avviso di superamento involontario di corsia, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, lʼAvviso pre-collisione con Frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, la spia per la prevenzione dei colpi di sonno, lʼAssistente di parcheggio e la telecamera con visione a 360°. Lʼhi-tech di bordo comprende lʼimpianto Radio R4.0 con Bluetooth per telefonare senza impegnare le mani e il sistema multimediale Opel OnStar di serie dallʼallestimento Advance. Lʼabitacolo è compatibile con gli smartphone Android Auto e Apple CarPlay.

Due i motori disponibili al lancio, tra cui lʼinedito e innovativo 1.2 turbo benzina a iniezione diretta da 130 CV e il diesel 1.6 da 120 CV. Altri motori sono attesi nel corso del 2018. Quanto al Grip Control, questo è il dispositivo di derivazione Peugeot che trasmette la distribuzione della coppia alle ruote anteriori, consente lo slittamento delle ruote se necessario e, in abbinamento al cambio automatico, regola i punti di cambiata e la risposta dellʼacceleratore. In questo modo Grandland X dispone sempre della migliore trazione e mantiene stabilità e maneggevolezza. Cinque le modalità di marcia a disposizione del guidatore. In Italia Opel Grandland X verrà commercializzato con prezzi che partono da 26.000 euro, chiavi in mano e IPT esclusa.