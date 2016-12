Grand Convertible, la visione di Bentley

08:30 - Unʼauto tutta da ammirare. Una favolosa espressione di lusso che nasce dalle forme classiche di una berlina ammiraglia e si “converte” in unʼaffascinante, sensazionale, unica, cabriolet 4 posti. È la Bentley Grand Convertible, che rappresenta la visione di Bentley per il futuro. Non sarà unʼauto comune, la sua esclusività e lʼedizione limitata che se ne prepara relegano la Grand Convertible nel campo ristretto delle auto che mai perderanno valore. Facoltosi collezionisti cercasi.

La nuova cabrio britannica ha lo stile inconfondibile delle Bentley e si richiama espressamente alla berlina 4 porte Mulsanne. Ma è anche un trionfo di artigianalità e materiali pregiati, di performance dinamiche (eroga più di 500 CV!) ed eleganza, in una fusione di classe che non ha eguali nel mondo. Alla Bentley la definiscono una “granturismo cabriolet d’eccellenza”, perché tutto quel che la Mulsanne propone viene declinato in questa originale carrozzeria scoperta e nel piacere di guida della capote abbassata. Un esclusivo colore Blu di carrozzeria è arricchito da una meravigliosa finitura metallizzata “liquida” color argento che contraddistingue cofano e cornice del parabrezza. Rifiniti e lucidati a mano sono i cerchi con brillantissime razze inclinate. Gli interni propongono al cliente la scelta tra 14 tipi di rivestimenti in pelle conciata in modo naturale. Sotto il cofano la Bentley Grand Convertible dispone di un motore V8 biturbo benzina da 6.750 cc, capace di sviluppare 537 CV di potenza e 1.100 Nm di coppia.