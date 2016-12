Goodwood, al via il Festival of Speed

Goodwood , nel sud dellʼInghilterra, si trasforma questo fine settimana nel tempio mondiale della Velocità . È qui, nel West Sussex, a un centinaio di km da Londra, che si danno appuntamento 150 mila persone per assistere, dal 25 al 28 giugno, al Festival of Speed più famoso del mondo. Pagando fino a 30 sterline al giorno. I costruttori di auto sportive fanno a gara per essere presenti a Goodwood, mostrando le loro ultime creazioni. Vediamone alcune: lʼitaliana Ferrari, la britannica Aston Martin, le nuove Corvette e Camaro americane .

Partiamo proprio dalle nuove sportive a stelle e strisce. Al Festival of Speed fanno la loro comparsa la sesta generazione di Camaro e la Corvette Z06 , entrambe con lʼaureola di essere le versioni più veloci di sempre nella loro lunga vita. Camaro nasce su unʼarchitettura tutta nuova e leggera, e nella gamma motori fa debuttare il piccolo 2.0 turbo benzina che piacerà agli europei , accanto ai classici V6 3.6 e V8 6.2 da 455 CV. Accanto alla trasmissione automatica a 8 rapporti, nuova Camaro propone anche lʼalternativa di un cambio manuale a 6 marce. Corvette Z06 si caratterizza invece per il pacchetto aerodinamico Z07 che potenzia ulteriormente il motore V8 6.2 . Questo ora sviluppa 659 CV e una coppia massima mostruosa di 881 Nm, per uno scatto sullo 0-100 che richiede tre secondi e mezzo!

Aston Martin gioca in casa a Goodwood e per non deludere I tanti fan propone la inedita DB9 GT, la versione più "cattiva” della sua coupé sportiva. Il motore V12 di cilindrata 6 litri è stato aggiornato per permettergli lo sviluppo di 547 CV di potenza e 620 Nm di coppia. Ma cʼè anche lʼItalia nel sud dellʼInghilterra e chi se non Ferrari poteva rappresentare il meglio del "made in Italy" sportivo. Ecco allora la California T nello specifico programma Tailor Made che sʼispira alla passione per il mondo dei cavalli e del Polo, sport tra i più amati oltre Manica. Per gli esterni è stato scelto il colore Bianco Italia, solcato da una livrea doppia e asimmetrica color blu, mentre i cerchi forgiati sono da 20 pollici.