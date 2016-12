Gli spazi nuovi di Volkswagen Touran

Un restyling profondo quello di Volkswagen Touran, che aumenta i livelli di abitabilità interni portandoli al vertice del segmento. In effetti nuovo Touran diventa adesso un vero monovolume di categoria superiore, distinto da Volkswagen Sharan più per lo stile che per i contenuti. Cinque porte, alleggerito di 62 kg e quindi più efficiente per consumi ed emissioni, Touran è più lungo di 13 centimetri, 11 soltanto di passo, e arriva adesso a 4,53 metri.