Gli accessori speciali di Jaguar XE

09:00 - Il segmento delle berline premium è in fermento. A dominare sono le tedesche, ma i concorrenti non si lasciano intimorire, basti dare uno sguardo alla nuova, attesissima Jaguar XE, che per design e dinamicità promette di essere una delle rivelazioni dellʼanno. In queste immagini scopriamo il lato nascosto della nuova berlina inglese, che mette da parte per un attimo lʼabito elegante e compassato per svelare la sua anima più versatile.

Il merito è dei manager di prodotto Jaguar, che per la loro raffinata berlina hanno creato una sontuosa gamma accessori, quasi insospettabile a vedere i classici tre volumi della XE. Portabici dedicati, pratiche barre sul tetto con un baule da 430 litri supplementare, borse e valigie perfettamente integrate nel bagagliaio. Unʼesplosione di funzionalità aggiuntive, che rendono fruibile questa berlina di 4,67 metri come una station wagon o un poderoso Sports Utility. Ma Jaguar XE non trascura il lusso e il super comfort degli interni, uno sguardo all’InControl Remote App che permette di pre-riscaldare l’abitacolo attraverso lo smartphone. I sedili sono riscaldabili, ma se fa caldo sono anche rinfrescabili!

Forte della trazione posteriore e di un incredibile Cx aerodinamico di 0,26, la nuova Jaguar XE è una berlina di carattere. Più flemmatica nella versione 2.0 turbodiesel da 163 CV, più “cattiva” in quella con motore V6 turbo benzina da 340 CV, che fa segnare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi! La gamma a benzina si completa con due 4 cilindri brillanti da 200 e 240 CV, più efficienti del V6, ma è del 2.0 a gasolio il vero record di efficienza: consumi medi di 3,8 litri/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. La dinamica di marcia della Jaguar XE si avvale di 4 modalità a scelta del guidatore: Eco, Normal, Winter e Dynamic.