Giulia e le altre, FCA chiude in bellezza

La strategia globale di Marchionne sembra oggi vincente e così non ha suscitato tanti clamori la decisione di far ricalcare a Ferrari la stessa struttura di FCA: la sede legale del Cavallino si trasferisce in Olanda, quella fiscale nel Regno Unito, mentre la quotazione sarà a New York. Scelta opportuna visto il grande valore del brand Ferrari, stimato da Forbes in 1,35 miliardi di euro. La novità di prodotto 2015 si chiama 488 GTB, proposta sia in versione berlinetta che spider. Forte di un motore V8 turbo da 670 CV, la 488 GTB vanta il più elevato rapporto potenza/cilindrata oggi sul mercato. La cilindrata dellʼ8 cilindri è di "soli" 3.900 cc, e oltre alla potenza impressiona la coppia massima di 760 Nm, che permette di passare da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti! Per passare da 0 a 200 km/h servono 8,3 secondi, performance degne di una Formula 1.