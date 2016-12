Ginevra, tornano Fiat Tipo 5 porte e SW

Il numero uno del gruppo FCA è arrivato carico di ottimismo al Salone elvetico, Paese in cui è di casa, ed ha parlato anche di futuro. "Bisogna saper gestire il futuro in maniera intelligente e fare i passi verso lʼibrido in sintonia con le richieste dei clienti ‒ ha detto Marchionne ‒. Lʼibrido è già una tecnologia disponibile, ma bisogna introdurlo con intelligenza. Le scelte tecnologiche verso lʼibrido sono già state fatte, ma le introdurremo con calma al momento giusto senza costi non giustificati”. Quella calma che per Marchionne spiega anche i ritardi nel lancio dellʼAlfa Romeo Giulia. "La Giulia è arrivata in ritardo perché non era tecnologicamente pronta alla pari con i tedeschi: ora si, adesso è una grandissima vettura e gli Usa saranno per lei un mercato importante".