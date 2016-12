Genesis G90, lʼidea premium di Hyundai

Se cʼè una nicchia di mercato che sente di meno la ciclicità della domanda, questa è la fascia alta legata ai prodotti di lusso. Lo sanno bene i costruttori auto, che non hanno visto scemare le vendite dei loro modelli premium rispetto ai costruttori generalisti. È questa la ragione che ha spinto Hyundai a inventarsi il suo nuovo brand di lusso: Genesis. Per ricalcare un poʼ le orme di Lexus per Toyota, Infiniti per Nissan e Acura per Honda. Ma con lo sguardo sempre rivolto alle leader tedeseche.