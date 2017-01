Gamma Tipo, Fiat rafforza lʼofferta

A 6 mesi dal debutto sul mercato italiano, Fiat Tipo balza subito in testa alle classifiche del segmento: seconda in quello C, prima considerando il solo mese di dicembre. Merito della sua versatilità, di una gamma articolata in tre carrozzerie ‒ berlina 4 porte, due volumi 5 porte e station wagon ‒ e tante motorizzazioni .

La novità dʼinizio 2017 si chiama Gpl, e precisamente il motore 1.4 da 120 CV benzina/gpl per la Tipo 4 porte. Non stanno a guardare le altre due, perché sia la Tipo 5 porte che la Tipo SW montano adesso il motore 1.4 turbo benzina T-JET da 120 CV. Nel caso della Fiat Tipo 5 porte cʼè anche un equipaggiamento più completo: entrano infatti nella dotazione standard lʼimpianto Uconnect con radio, Bluetooth, i comandi al volante, il climatizzatore, 6 airbag e il controllo di stabilità ESC con Hill Holder per le partenze in salita. Prezzo? Appena 13.650 euro, che scendono a 12.950 euro in caso di adesione al finanziamento SuperRottamazione, con prima rata a partire da gennaio 2018.