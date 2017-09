12 settembre 2017 12:30 Future Now, il 67° Salone di Francoforte Digitalizzazione e Connettività rivoluzionano lʼautomobile

Ancora una volta gli assenti hanno torto. Perché al Salone di Francoforte 2017, i cui stand si aprono oggi per gli addetti del settore, cʼè lʼautomobile del futuro. Ma attenzione, un futuro vicinissimo, che vedremo allʼinizio del prossimo decennio. E i costruttori auto che hanno deciso di non venire lasciano credere che sui grandi temi dellʼauto connessa e a guida autonoma non sono ancora pronti.

“Future Now”. Il titolo della 67° edizione dellʼInternational Autoshow di Francoforte (dal 14 al 24 settembre) è già un programma. Il futuro è già ben visibile con le attuali tecnologie che parlano di guida automatizzata, di mobilità intelligente, di passeggeri che possono riposare dentro la vettura mentre questa viaggia da sola. Basta essere connessi al mondo e ciò oggi è possibile. Temi che hanno fatto diventare lʼargomento ecologista delle motorizzazioni elettriche già “vecchie”, superate, ormai soltanto da implementare su vasta scala.

I produttori tedeschi sono avanti: Audi-Volkswagen e BMW, con rispettivamente la A8 e la Serie 5, sono ormai a un livello avanzato della guida autonoma. Possono accelerare, frenare, sterzare e fare sorpassi da sole fino a 60 km/h, ma la barriera sarà presto superata. I test di queste vetture avvengono ormai anche su strade ordinarie, come lʼAutobahn A9 in Baviera, chiaramente chiusa al traffico, ma Audi ha fatto guidare una S5 Sportback a guida assistita a un pilota ipovedente in Puglia. Il Salone di Francoforte 2017 sarà insomma la vetrina dellʼattuale stato dellʼarte sulle tecnologie digitali e di connessione.

Mercedes non è da meno, ma ha deciso di coltivare il suo lato più sportivo, complice i trionfi di Hamilton in Formula 1. Così a Francoforte ecco la Mercedes AMG Project ONE, una supercar ibrida biposto con tecnologia derivata dalla Formula 1. Debutto anche per la EQ A, prima vettura del nuovo brand che Mercedes dedica alla mobilità elettrica. Prototipo di grande impatto è anche lʼX7 iPerformance, il mega Suv di BMW che avrà trazione elettrica. Tra le novità tedesche di sicuro appeal cʼè la terza generazione di Porsche Cayenne, mentre Volkswagen punta sulle piccole: il Suv T-Roc e la sesta generazione di Polo. Opel svela la Grandland X, la Insignia GSi e la Astra ecoM a metano.