27 settembre 2015 Francoforte, chiusura con scandalo A tener banco è la vicenda Volkswagen

Il Salone di Francoforte chiude oggi la sua edizione numero 66 e dà appuntamento al 2017. Lʼanno prossimo toccherà a Parigi ospitare la rassegna auto internazionale. Per lʼindustria dellʼauto tedesca è stato un salone choc, per lo scandalo Volkswagen dei dati truccati sulle emissioni che è piombato come un meteorite sul salone. E già si sa che i conti 2015 del gruppo e di Porsche saranno rivisti alla luce delle sanzioni che pendono come una spada di Damocle.

Le tedesche restano però auto da copertina, e non si può negare che siano tedesche alcune delle auto più belle e sportive viste a Francoforte. Come la nuova Audi S4, punta di diamante della rinnovata gamma A4. Disponibile sia berlina che Avant, montano il nuovo motore 6 cilindri 3.0 a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo. Grande potenza ‒ 354 CV ‒ e coppia massima di 500 Nm già a regimi molto bassi. Trazione integrale permanente e cambio automatico tiptronic a 8 rapporti completano la dotazione tecnica delle n uove Audi S4. Altra eccellenza tedesca è Porsche Mission E, che segna il futuro elettrico delle prossime ammiraglie di Stoccarda. A trazione interamente elettrica, Porsche Mission E sviluppa 600 CV di potenza e accelera da 0 a 100 km orari in soli 3,5 secondi, ma soprattutto riesce a percorrere fino a 500 km con le batterie cariche. E basta un quarto dʼora di ricarica per raggiungere lʼ80% del totale energia.

Diamo ora uno sguardo a Oriente. Suzuki lancia la nuova compatta di segmento B, si chiama Baleno ma non ha nulla da spartire col modello di qualche anno fa. Versatile, col bagagliaio più grande della categoria ‒ 355 litri ‒ debutta con due nuovi motori, il piccolo mille benzina da 111 CV e il 1.2 con doppio sistema di iniezione per ridurre al minimo i consumi. Altra novità nipponica, ma di rango decisamente superiore, è la quarta generazione di Lexus RX, il grande Suv che in Italia conosciamo soltanto in versione ibrida elettrica. Rinnovato nel sistema di propulsione ibrida, ha nuove dotazioni di sicurezza come il Panoramic View Monitor. Con la RX cʼè anche la berlina GS nella rinnovata versione 450h ibrida. Restando in Asia, ma spostandoci in Corea, interessante per il mercato italiano è la quarta serie di Kia Sportage. Il Suv compatto si allunga di qualche centimetro fin quasi a 4 metri e mezzo e il passo maggiore accresce la spaziosità degli interni. Tra le nuove dotazioni, il sistema di ricarica wireless del telefono e la frenata dʼemergenza automatica.

Andiamo ora in Gran Bretagna, perché da oltre Manica arrivano grosse sorprese. Partiamo da MINI, che rinnova radicalmente la Clubman. La seconda generazione non solo è più grande ‒ 27 cm di maggior lunghezza e 9 cm di larghezza ‒ ma cambia il concept delle portiere: nuova MINI Clubman ha ora 4 porte vere, mentre la prima serie aveva due portiere anteriori e una piccola porticina lato destro che si apriva contromarcia. Le porte totali salgono così a 6, col confermato portellone posteriore a doppio battente. Novità di rilievo anche da Jaguar, che presenta F-Pace, il primo Suv nei suoi 80 anni di storia. Arriverà nel 2016 con prezzi che partono da 45 mila euro. Infine la regina di tutte: Rolls-Royce Dawn, lʼultima delle cabriolet della Casa più prestigiosa al mondo. Un modello inedito, una vera ammiraglia scoperta che costerà 340 mila euro.