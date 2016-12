Ford Vignale Mondeo, berlina di lusso

Non saranno soltanto le tedesche le rivali di Alfa Giulia. Il segmento delle grandi berline si sta contraendo, perde volumi di vendita a favore di crossover e monovolume, e chi crea berline cerca di distinguersi con prodotti premium , dagli elevati contenuti tecnici e di stile. È il caso di Ford , che per rilanciare lʼimmagine di Mondeo ha allestito una pregiata versione Vignale , che diventa lʼammiraglia europea "Blue Oval", come negli States definiscono Ford.

Nuova Ford Vignale Mondeo si caratterizza rispetto agli altri allestimenti della berlina per la griglia con design esagonale Vignale nero opaco, per la cromatura delle portiere, per i cerchi in lega da 18 pollici e per 4 esclusivi colori di carrozzeria. I fari adattivi intelligenti a LED sono di serie e modificano il fascio di luce in base alla velocità. Allʼinterno, oltre agli interni in pelle con cuciture a vista, spicca lʼinfotainment gestito dal sistema Sync 2, che connette lʼabitacolo al web ed è gestibile attraverso comandi vocali. Lo schermo touch ad alta risoluzione è da 8 pollici e include il navigatore. Ogni modello è rifinito a mano da un team dedicato che opera nel Vignale Centre di Valencia, in Spagna.