Ford Transit ibrido elettrico a Londra

Ford scommette sui veicoli a emissioni zero ed entro i prossimi 5 anni lancerà 13 modelli a trazione elettrica , alcuni dei quali commerciali. Il primo sarà Transit , scelto per un progetto sperimentale volto a migliorare la qualità dellʼaria della città di Londra , e che partirà già il prossimo autunno.

Ford Transit Custom Hybrid Plug-in è un veicolo commerciale a bassissimo impatto ambientale, che si avvale di un sistema di ricarica plug-in. La sperimentazione prevede lo svolgimento di tutta una serie di attività quotidiane che potranno essere fatti col Transit elettrico: consegne, servizi di manutenzione, di riparazione, smaltimenti e altre. Si calcola, infatti, che ogni giorno a Londra i veicoli commerciali compiano 280 mila viaggi circa, coprendo più di 13 milioni di km , con grave danno per la qualità dellʼaria della capitale britannica. Il progetto è svolto da Ford in collaborazione con Transport for London , l’azienda per la mobilità metropolitana, e il supporto dell’ente governativo Advanced Propulsion Centre.

“Nel settore del trasporto merci, la transizione verso l’utilizzo di veicoli a emissioni ridotte è fondamentale per ripulire l’aria inquinata di Londra”, ha commentato Sadiq Khan, Sindaco di Londra. Per Ford lo sviluppo di modelli elettrici per la gamma di veicoli commerciali è fondamentale, vista lʼimportanza del settore. Nel 2016 Ford è stato infatti il primo costruttore in Europa per vendita di questi veicoli, bissando il primato dellʼanno precedente, e Transit è il suo modelli più importante. Nel 2019 la versione ibrida plug-in di Transit Custom sarà lanciata sui mercati europei anche per la clientela privata.