Ford svela la nuova S-Max e la Mustang

08:30 - Un colpo alla sfera degli affetti e uno a quella delle pulsioni. Ford espone al Mondial Auto di Parigi tre vetture ad uso prettamente familiare: la nuova generazione di S-Max, il restyling della più piccola C-Max e la nuova Mondeo. In aggiunta svela poi in anteprima europea l’ultima generazione di Mustang, appositamente allineata alle specifiche europee e con un motore adatto come il 2.3 turbodiesel EcoBoost da 314 CV. Ma non manca nella gamma della Mustang europea il sonoro V8 5.0 benzina da 418 CV con il Performance Pack che incrementa la sportività di telaio e sospensioni.

La principale novità di prodotto è però rappresentata dalla nuova S-Max, veicolo che campeggia tra due segmenti: quello dei monovolume e quello dei Suv. Per le sue linee, le sue doti stradali, per la versatilità. Ford lo ha ora letteralmente reinventato dal punto di vista delle tecnologie: c’è infatti il nuovo servosterzo adattivo brevettato Ford, le sospensioni posteriori multilink con molti componenti in alluminio, il sistema di frenata automatica con Pre-Collision Assist per ridurre l’entità di eventuali incidenti. Per la prima volta poi Ford S-Max sarà offerta anche in versioni a trazione integrale. La gamma motori si compone die due nuovi e super efficienti EcoBoost benzina: il 1.5 da 160 CV con cambio manuale e il 2.0 da 240 CV. A gasolio il classico 2.0 TDCi è declinato nei tre livelli da 120, 150 e 180 CV.

La seconda generazione di S-Max è anche la prima Ford a essere dotata di fari anteriori dinamici a LED, con abbaglianti anti-accecamento. Raffinati gli interni, con i sedili anteriori riscaldati e rinfrescati e con funzione di massaggio attivo. Lo spazio a bordo può essere configurato in 32 diverse combinazioni, grazie al sistema Easy-Fold che permette di ripiegare con facilità i sedili. A richiesta c’è pure il portellone ad apertura e chiusura automatica senza mani (che ha debuttato su Kuga) e il sistema di infotainment Sync 2 con comandi vocali avanzati.