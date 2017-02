Ford si appresta al varo della nuova Fiesta

Quarantʼanni e non sentirli. Lʼappeal semmai cresce ancora. Ford Fiesta è più di una best-seller , è unʼauto amata: dai giovani, dalle donne, da chi ne ha scoperto nel corso degli anni lʼagilità e la maneggevolezza. In Italia è ancora una delle auto straniere più vendute . Ecco perché Ford Europe ancora punta su Fiesta e si prepara a lanciarne la nuova generazione.

Le sorprese cominciano fin dalla carrozzeria, che cresce di 7 centimetri e va oltre la soglia dei 4 metri che sa di standard per il segmento B. Soprattutto, però, la vettura avrà nuove sospensioni e versioni sconosciute al precedente modello: la sportiva ST Line, lʼelegante Vignale, la tecnologica Titanium e la variante crossover Active. Questʼultima ha un look specifico, con lʼassetto alto tipico dei crossover e le barre sul tetto. Una piccola che promette emozioni insomma, anche per lʼevoluto sistema di controllo della coppia (Electronic Torque Vectoring Control) che migliora l’aderenza in curva del 10%, e di conseguenza anche la stabilità di marcia e la sicurezza. Più efficiente anche la frenata, con spazi di arresto dai 100 km/h ridotti dell’8 percento.