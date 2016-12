Ford prepara la Mondeo Hybrid

08:30 - Ford ha avviato la produzione della Mondeo Hybrid nello stabilimento spagnolo di Valencia. Doppia alimentazione benzina/elettrica per lʼammiraglia berlina Ford, la cui ultima generazione è soltanto da poche settimane a listino in Italia. Il sistema ibrido si compone del motore termico a benzina, un 4 cilindri 2.0, e di un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio, che insieme sviluppano una potenza combinata di 187 CV. Per una berlina lunghissima, generosa nelle dimensioni e nellʼabitabilità, i consumi medi sono incredibili: 4,2 litri/100 km e le emissioni di CO2 inferiori ai 100 grammi al km.

Nata nel 1993 e forte di quasi 5 milioni di modelli venduti, Mondeo si appresta dunque a vivere lʼesperienza della doppia alimentazione benzina/elettrica. In Usa Ford è fortissima nel settore, ha venduto più di 400 mila veicoli ibridi ed è seconda soltanto a Toyota. La nuova generazione di Mondeo si fa notare per i contenuti di sicurezza più avanzati sul mercato, che includono le cinture di sicurezza posteriori con lʼairbag integrato, le sospensioni posteriori autolivellanti e gli ammortizzatori a controllo elettronico, il sedile Multi-Contour con funzione di massaggio e la presenza di 11 cuscini a controllo pneumatico. In Italia la Mondeo Hybrid sarà disponibile con carrozzeria 4 porte e allestimento Titanium, il debutto è previsto a inizio 2015 e i prezzi partono da 32.500 Euro.

