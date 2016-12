Ford nuovo F-150 e Toyota Tacoma

09:15 - Il Naias 2015 ‒ il Salone di Detroit ‒ accoglie le auto che verranno nel corso dei prossimi 12 mesi, ma è soprattutto una vetrina della produzione nordamericana. I mercati di Usa e Canada stanno in buona forma e nel 2014 sono tornati a crescere. Detroit diventa così importante per conoscere i nuovi pick-up, perché questo segmento è tra i più amati dagli automobilisti nordamericani. Le novità principali sono Ford F-150, la nuova serie, e Toyota Tacoma. Li scopriamo in queste immagini.

Insieme ai Suv e ai fuoristrada, i pick-up costituiscono una categoria i cui volumi di vendita valgono la metà del mercato dʼoltre Atlantico, qualcosa come 8-9 milioni di veicoli lʼanno. Completamente rinnovato, Ford F-150 è un vero best-seller mondiale che, nelle annate migliori, vendeva più di un milione di unità lʼanno. Oggi si presenta ammodernato nelle tecnologie di bordo, con un sistema di telecamere che copre a 360 gradi e a volo dʼuccello la vista attorno al veicolo, aumentando la sicurezza nelle manovre. Tecnologie “user friendly” che non mancano su Toyota Tacoma, che di serie offre il climatizzatore bizona e la spia che avverte il guidatore se dagli angoli ciechi sopraggiungono altri veicoli. E poi i pick-up restano mezzi versatili, perfetti per trasportare merci e persone.

Tornando al nuovo Ford F-150, è stato eletto a Detroit “North American Truck” del 2015. Le ragioni per premiarlo sono: la gamma molto ampia a disposizione del pubblico, i livelli di sicurezza al top e il record di efficienza di alcuni motori, come il nuovo 2.7 EcoBoost a iniezione diretta di benzina e trazione 4x2, che vanta i consumi più bassi della categoria certificati dallʼEpa, lʼagenzia Usa per la protezione ambientale. Un motore analogo per cilindrata e trazione lʼha in gamma anche Toyota Tacoma, che però vi aggiunge la potenza del V6 D-4S. Motori brillanti anche in questo caso, che si abbinano allʼottima aerodinamica del pick-up giapponese, nel cui portellone posteriore è integrato persino lo spoiler.