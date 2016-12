Ford Mustang GT350 Shelby

08:30 - Lʼobiettivo: trasformare unʼordinaria auto da strada in unʼimbattibile auto da corsa. Il principio: “Balance is the key”, trovare cioè lʼequilibrio tra le caratteristiche di unʼauto stradale e quei dettagli che possono renderla “cattiva” e invincibile. È questo il segreto della Ford Mustang Shelby GT350, evoluzione sportiva della formidabile coupé americana, la cui prima interpretazione risale addirittura al 1965, al genio di Carroll Shelby, che voleva portare in pista la dinamicità della Ford Mustang stradale.

Gli riuscì, lʼauto ha avuto successo… da sempre: in 50 anni e passa di vita, sono più di 9,2 milioni le Mustang vendute nel mondo. Le tante versioni Shelby che si sono via via aggiunte a quella prima serie sono lì a dimostrarlo. Dʼaltronde gli States sono il tempio della Nascar, delle auto da corsa di derivazione stradale, e la Mustang vi si presta benissimo. Lʼultima versione si chiama Mustang Shelby GT350 e in queste immagini splende in tutto il suo vigore. Monta il motore V8 5.2 benzina da oltre 500 CV, il motore aspirato più potente che Ford abbia mai prodotto. Ma a 50 anni dalla prima versione la tecnologia ha fatto un balzo in avanti impressionante. I materiali compositi avanzati e i componenti leggeri in alluminio aiutano le performance dinamiche della super Mustang, come anche gli ammortizzatori a controllo magnetico e lʼaerodinamica curata in ogni particolare.

La componentistica racing è di primʼordine e parla anche italiano. Il cambio è meccanico a 6 marce ed è leggerissimo, il differenziale Torsen ottimizza la trazione e lʼaderenza in curva, e ancora i potenti freni Brembo, gli pneumatici Michelin Pilot Super Sport e, allʼinterno, i sedili Recaro e il cockpit orientato verso il guidatore.