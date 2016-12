Ford Kuga, la strategia 4WD

Quando si dice strategia. Ford sa che i Suv cresceranno ancora sui mercati europei, e sa pure che tra gli affezionati di questo segmento cʼè una buona fetta che vuole i sistemi di trazione integrale. Ecco allora lʼinvestimento su questi due pilastri e 8 dei 17 modelli commercializzati nel 2016 in Europa saranno disponibili con le quattro ruote motrici . Tra questi Kuga , il suo Suv più venduto in Europa, ma anche una sportiva come Focus RS e persino il veicolo commerciale Transit.

In attesa di vedere il nuovo Kuga al prossimo Salone di Ginevra, scopriamo Ford Kuga 4WD oggi a listino. Abbina la trazione integrale intelligente sulle motorizzazioni 2.0 TDCi a gasolio da 150 e 180 CV . Intelligente perché distribuisce automaticamente la potenza tra l'asse posteriore e anteriore in base alle condizioni di guida, adeguandola in soli 20 millisecondi, meno di un battito di ciglia. Il Suv di fascia media Ford (presto vedremo su strada il più grande Edge ) è disponibile con cambio manuale o automatico Powershift , entrambi a 6 marce, ma la versatilità di Kuga è data anche dalle due motorizzazioni a benzina 1.5 EcoBoost da 120 e 150 CV a trazione anteriore. Tra le dotazioni standard il sistema di frenata automatica Active City Stop.

Per la prima volta dal lancio, Ford Kuga offrirà ai clienti il sistema di connettività Sync 2, che permette di collegare e di utilizzare i comandi vocali per gestire smartphone e tablet, ma anche lʼimpianto audio, il climatizzatore e il navigatore. Il touchscreen da 8 pollici serve anche per mostrare le immagini trasmesse dalla telecamera posteriore in fase di retromarcia. Kuga ha dato il la a una serie di tecnologie divenute, in breve, molto diffuse. Come il portellone posteriore ad apertura automatica senza mani. Ford ha migliorato il sistema d'apertura del tetto panoramico, ora operabile anche a distanza per migliorare la ventilazione dell'abitacolo. Debuttano pure due nuovi colori micalizzati: Instinct Green e Shadow Black. Su Ford Kuga è in atto una forte promozione che fa partire i prezzi da 19.250 euro!