25 gennaio 2017 Ford Kuga, la qualità si paga… poco! Seconda generazione del Suv di mezzo Ford

Meglio unʼauto di massa, di un marchio generalista che fa alti volumi produttivi e ha un buon rapporto qualità/prezzo? O è meglio una vettura di pari categoria ma premium, con dotazioni in più che però si pagano caro? Il dilemma merita riflessioni, a meno che le due tesi non si concilino in una sintesi dialettica tra “mass market” e “premium”, e a riuscirvi è nuovo Ford Kuga.

La seconda generazione del Suv di mezzo Ford ‒ tra Ecosport ed Edge ‒ è arrivato sul mercato italiano con un design rinfrescato e di maggior personalità, con una calandra in stile Edge e nuovi proiettori. Ma quel che sorprende di più è la crescita impressionante dei contenuti. Di serie già il primo livello di Kuga II ha gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, i cerchi da 17 pollici, il sedile guida con supporto lombare e il volante in pelle. La consolle centrale con bracciolo scorrevole cela nel vano la presa 12V. La dotazione tecnologica include il SYNC 3, la nuova e più avanzata versione del sistema di connettività e comandi vocali (accessorio da 1.500 euro). I tasti touch sono più grandi e lo schermo da 8 pollici è più veloce e reattivo, dispone inoltre della funzione “zoom in - out” che permette di navigare come sullo schermo di un tablet.

Insomma un bel Suv che sguazza alla grande tra i segmenti C (dovʼè posizionato per prezzo) e D dove naturalmente sta per dimensioni e dotazioni di bordo. Di serie tutti i modelli di Kuga hanno il Controllo della trazione, anche in curva, il sistema di parcheggio attivo, la frenata dʼemergenza automatica, che evita i tamponamenti se rileva un rallentamento dellʼauto davanti e si sta guidando a una velocità inferiore ai 50 km/h. Gli airbag sono 7, cʼè pure quello a protezione delle ginocchia del guidatore.

Tra le novità di Ford Kuga II cʼè il motore a gasolio da 1,5 litri e 120 CV, che combina prestazioni ed efficienza, con consumi straordinariamente bassi. Prende il posto del 2.0 TDCi di pari potenza. La gamma è molto ben articolata, con gli allestimenti ST Line e Vignale al vertice e non mancano le versioni con trazione 4x4. Nella fase di lancio i prezzi partono da 20.950 euro per la versione 2WD 1.5 EcoBoost benzina 120 CV e da 22.950 euro la versione 1.5 TDCi 120 CV. Motori tutti Euro 6.