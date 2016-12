Ford Ka diventa grande e si fa Plus

Quel che cambia radicalmente nel progetto Ford Ka è la strategia di prodotto . Significa che muta il design ‒ la carrozzeria è più grande e ci sono le 5 porte ‒ e con questo il posizionamento dellʼauto sul mercato. La nuova Ford Ka + (da leggersi Ka Plus) è a tutti gli effetti unʼauto di segmento B, lunga 3,92 metri , e non più la city car di segmento A che è stata nelle due prime generazioni di prodotto.

In pratica la nuova Ka Plus sarebbe da confrontare con la Fiesta ‒ la best-seller europea di Ford da 40 anni a questa parte ‒ sebbene per stile la differenza sia evidente. Esteticamente la vettura abbandona le fattezze tonde delle due precedenti Ka per assumere un look da grande. Il nome “Ka Plus” non è casuale, perché la vettura si allunga di 30 centimetri buoni ed è più larga, così che lʼabitabilità interna sale fino a 5 passeggeri. La funzionalità della vettura è di quelle importanti, tanto che tra le dotazioni cʼè il nuovo sistema di gestione multimediale Sync con comandi vocali. Niente male il bagagliaio da 270 litri, coadiuvato da più di venti vani portaoggetti e dal MyFord Dock al centro della plancia.