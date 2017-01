Ford GT, avviate le prime consegne

La prima Ford GT omologata per la circolazione stradale è uscita dalle linee di assemblaggio di Markham, stabilimento dellʼOntario che produrrà in volumi limitati ‒ 500 esemplari ‒ la supercar americana da oltre 600 CV di potenza.

Unʼauto iconica per Ford, vincitrice dellʼultima edizione della 24 Ore di Le Mans con Sebastien Bourdais, Joey Hand e Dirk Mülle. Lʼequipaggio e la Ford GT hanno trionfato esattamente 50 anni dopo una celebre vittoria Ford nella gara di durata più famosa del mondo. E sul suo taccuino 2016 Ford aveva due obiettivi: il primo, appunto, vincere a Le Mans, il secondo avviare le prime consegne della sua supercar. Non cʼè che dire: ha esaudito entrambi i desideri. La Ford GT monta un motore 6 cilindri EcoBoost biturbo benzina. La cilindrata è tutto sommato media per i canoni delle granturismo americane, 3,5 litri, ma la potenza è ragguardevole grazie al doppio turbocompressore.