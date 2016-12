Ford Fusion Sport, berlina di razza

Prime immagini della nuova berlina media Ford. Arrivano da Detroit, dovè in corso il Salone internazionale dellʼauto (Naias). Il suo nome è Fusion e non le mancano carattere e dinamicità, arriverà la prossima estate sul mercato nordamericano e successivamente in Europa, dove la conosciamo come Mondeo. La versione svelata al Naias è la Fusion Sport, la più sportiva della gamma, ma Ford produrrà unʼofferta articolata che prevede pure due versioni ibride elettriche.