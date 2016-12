Ford Focus Titanium, non manca nulla

La Ford Focus 5 porte nella sua forma più smagliante. È la Titanium , versione di pregio e con dotazioni generose, che beneficia di una promozione estiva di sicuro interesse. Luci diurne a LED, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore bizona, sedili anteriori sportivi e quello del guidatore anche con la regolazione lombare . Tutto di serie, come anche i retrovisori ripiegabili elettricamente e i vetri oscurati privacy e, soprattutto, il sistema dʼinfotainment Sync 2 che integra il navigatore con schermo touch screen da 8 pollici.

Unʼoccasione da prendere al volo, che dimostra la grande versatilità della best-seller Ford, venduta dal 1998 a oggi in 12 milioni di unità nel mondo. Ford ha sempre saputo innovare la sua best-seller di cui, soprattutto, sa interpretare il feedback coi clienti. Nascono così modelli in sintonia col mercato. Di serie lʼintera gamma Focus vanta l'Active Park Assist, che agevola l'uscita da un parcheggio in parallelo, lʼActive City Stop che frena in automatico fino ai 50 km/h, e il Cross Traffic Alert che riconosce l'arrivo di veicoli da dietro (e suona) fino a una distanza di 40 metri. Da citare la tecnologia MyKey, la chiave programmabile che permette, ad esempio, ai genitori di configurare alcune caratteristiche dell'auto quando la prestano ai figli.