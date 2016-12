Ford Focus ST, anima ribelle

08:45 - Ampia, è sempre stata molto ampia la gamma di Ford Focus. La nuova versione ST rivela però la doppia anima della best-seller Ford, che sa essere unʼauto per famiglie, ma se vuole sa essere aggressiva e dinamica. In attesa della supersportiva versione RS, la nuova Ford Focus ST arriva oggi in Italia, a rappresentare il top di gamma sportivo della vettura. La sua versatilità la rende disponibile sia come berlina 5 porte che come station wagon.

Il design esterno ha vari elementi distintivi, come le prese dʼaria maggiorate, i cerchi in lega da 18 pollici e alcune bombature sulla carrozzeria. Motivi di stile che personalizzano in chiave sportiva la Focus, come anche allʼinterno i sedili sportivi Recaro. Gli ingegneri Ford hanno concentrato gli sforzi sulla parte meccanica, rivedendo telaio, sospensioni e sterzo della Focus ST, un modello che nelle generazioni precedenti ha conquistato 140 mila clienti in tutto il mondo. Due le motorizzazioni, entrambe due litri di cilindrata e sovralimentazione turbo, con cambio manuale a 6 marce. La prima a benzina sviluppa 250 CV, la 2.0 TDCi a gasolio si limita a 185 CV, ma è proprio questʼultima la novità.

A parte la vivacità dei motori (Euro 6), Le performance sono il plus della Focus ST: 250 km/h la velocità massima della versione benzina, 220 orari della diesel, che però aggiunge un formidabile dato sulle emissioni di CO2: 110 g/km. Lo scatto da 0 a 100 km/h è brillante soprattutto per la versione turbo benzina: 6,5 secondi! La 2.0 diesel si attesta sugli 8 secondi e non è niente male. La gamma Ford Focus ST è già disponibile in Italia, i prezzi partono da 32.250 Euro.

