Ford e Google insieme per un'auto senza guidatore

Ford e Google si alleano per le auto senza guidatore, unendo le forze per metterle in strada prima del previsto. L'accordo sarebbe non esclusivo, consentendo alle due società di continuare a trattare anche con altri partner. I due colossi non confermano le indiscrezioni. ''Lavoriamo con molte società tecnologiche e manteniamo le trattative riservate per motivi di concorrenza. Non commentiamo le speculazioni'' afferma Ford.